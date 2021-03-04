ABD'de, Türkiye ve Erdoğan aleyhtarı ilana soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, New York'ta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarı ilan veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, New York'ta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhtarı ilan veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin New York kentinde bazı caddelerde bulunan reklam panolarında Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeler içeren ilanların yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki 'sessizler' tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı