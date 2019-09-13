ABD'de Türkiye'nin NATO üyeliği tartışıldı

13.09.2019 22:58

NEW ABD'de Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışıldığı bir panelde, Tükiye'nin Batı'nın güvenilir bir müttefiki olduğu ve olmadığı yönünde karşıt görüşler savunuldu.

Tartışma platformu "IQ2US Debates" tarafından New York'ta düzenlenen panelde "Türkiye NATO için değerli mi?" konusu tartışıldı.

Panele katılan bazı konuşmacılar, Türkiye'nin kesinlikle NATO için önemli olduğu görüşünü dile getirirken, bazıları da aksini savundu.

Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları uzmanı Profesör Bernard Haykel, Türkiye'nin NATO için kesinlikle önemli olduğu görüşünü dile getirdi.

"Çok güçlü bir ordusu var"

Haykel, "Türkiye NATO için değerli mi? Ben, kesinlikle evet diyorum. Türkiye, Orta Doğu'daki en önemli ülkelerden biri, diğerleri ise İsrail ve Suudi Arabistan. Türkiye'nin büyük bir nüfusu ve çok güçlü bir ordusu var. Uzun yıllar Batı'nın güvenilir bir müttefiki oldu ve Batı'dan uzaklaştığını görmek trajik olur." dedi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de değerlendiren ve Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemini "kötü bir gelişme" olarak nitelendiren Haykel, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bu yönde adım atmaya iten nedenlerden birinin Amerikaların DEAŞ'a karşı mücadelede Kürtlerle (YPG/PKK) yakınlaşması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye, Kürt sorunun Batı'nın özellikle de ABD'nin Türklere verdiği destekte bir azalma olduğu anlamına gelmediğini anlatmak, son derece önemli. Türkiye çok önemli ve NATO'da olması gerek."

"Müttefikimiz Türkiye'yi nasıl terk ettiğimiz..."

Eski ABD Başkanı George W. Bush yönetiminde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Kıdemli Direktörü olarak görev yapan Michael Doran de Türkiye'nin NATO için önemli olduğunu aktardı.

Doran, şöyle konuştu:

"ABD'de müttefikimiz Türkiye'yi nasıl terk ettiğimiz hikayesi anlatılmadı ve size bundan bahsedeceğim. Herkes Erdoğan'ın Batı'dan uzaklaştığı yönündeki haberlere aşina... Biz PKK'nın Suriye kolu YPG üzerinden Suriye'ye gittik. Bu grup Türkiye'den bir Kürdistan çıkarmak isteyen ayrılıkçı bir grup ve ABD de onları aşırı bir terör örgütü olarak görüyor. Bu tıpkı ABD'nin mesela Ürdün'e gidip İsrail'in dibinde Hamas'a destek vermesi gibi bir durum ve İsrail size 'bu yaptığınız bizi yıkmak isteyen bir örgüte destek vermek' diyor."

Türkiye'deki darbe girişimine de değinen Doran, ABD'nin Pensilvanya'da oturan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in iade talebine de yanıt vermediğini söyledi.

"Türk halkına güvenelim"

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi The Future of Iran Initiative Direktörü Barbara Slavin de Türkiye'nin NATO'da olması gerektiğinin önemli olduğu söyledi.

Slavin, "Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak onları Rusya ve İran'ın kucağına itmek olur ve bu kesinlikle bizim çıkarlarımıza değil. NATO'da başlangıçta İspanya ve Portekiz gibi daha otoriter ülkeler de vardı. Türkiye NATO'da olmalı. Türk halkına güvenelim." dedi.

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ise Türkiye'nin NATO için artık değerli olmadığını savundu.

McGurk, "Türkiye'yi NATO'dan çıkaralım demiyorum ama şu an Türkiye NATO için değerli değil." ifadesini kullandı.

PKK ile bağlantısını kabul ettiği YPG'ye ABD'nin verdiği desteği savunan McGurk, ABD'nin DEAŞ ile mücadelede Suriyeli muhaliflere yatırım yaptığını, onlarla çalışmayı denediğini ancak bunun işe yaramadığını ileri sürdü.

Eski CIA uzmanı Reuel Marc Gerecht de Türkiye de bir kaç yıl yaşadığını, Türk halkını çok sevdiğini, Türkiye'nin NATO için önemli olduğunu ancak Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle "NATO sırlarının artık Türkiye ile paylaşılamayacağını" savundu.

Kaynak: AA