ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczaneye yapılan yağma kamerada
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ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczaneye yapılan yağma kamerada

ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar artarak devam ediyor.

ABD'de Türk vatandaşının işlettiği eczaneye yapılan yağma kamerada
02.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:05

 ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar artarak devam ediyor.  New Jersey eyaletine sıçrayan protestolarda Türk vatandaşının sahibi olduğu eczane de eylemde zarar gördü. Protestolar sırasında yağmalanan eczaneyi Demirören Haber Ajansı görüntüledi.

ABD'de polis memuru tarafından boğularak öldürülen siyahi George Floyd'un ardında çıkan protestolar artarak devam ediyor.  Bir çok eyalete sıçrayan protetoslarda eylemciler tarafından yağmalanan işletmelerdeki hasar dikkat çekiyor. Protestoların sıçradığı New Jersey'de dün  eczane sahibi ve Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülend Uğur'a ait iş eczane de eylemcilerin saldırılarından nasibini aldı. Şehirde birçok yeri talan eden göstericiler eczanedeki müşterilerin reçeteli ilaçlarını dahi çaldı.

REÇETELİ NE KADAR İLAÇ VARSA HEP ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Türk Amerikan Eczacılar Birliği (TAEB) Başkanı Mehmed Bülent Uğur eczanesiyle ilgili tüm detayları aktardı. Uğur, "Dün akşam saatlerinde maalesef eczanemize birkaç dakika arayla 5 ile 10 kişilik gruplarla girmişler. Videolarda görüldüğü üzere polis gelince kaçıyorlar. Fakat kasadaki paramızı ve müşterilerin hazır ilaçlarını dahi çalıyorlar. Hastalara aile ilaçları bugün biz teslim edecekken onlar çaldılar. Bu kişiler Trentonlu değil başka şehirden buraya geliyorlar. Polis dördünü yakalamış" ifadelerini kullandı.

YAĞMACILARIN BİR KISMI YAKALANDI

İstanbul Eczacılık Fakültesinden mezun olan ve 15 yıldır New Jersey eyaletine bağlı Trenton şehrinde eczacılık yapan Uğur, "Polisin birisini fazla şiddet kullanarak öldürmesi çok yanlış ama yağmalayarak tepki göstermeleri de doğru değil. Ayrıca hepsi ilaçları tanıyorlar. Kimisi önüne gelini almış kimisi de bilinçli davranmış. Polis gelince hepsi kaçmış. İşin garibi alarmımız çalışmadı. Bizde çok kuvvetli alarm var. Depomuz aradı ve 'önümüzdeki 48 saat içerisinde yeniden saldırı bekleniyor buna göre tedbirinizi alın' dediler" açıklamasını yaptı.


Kaynak: DHA

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