ABD'de Türk şoför kaza kurbanı oldu
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ABD'de Türk şoför kaza kurbanı oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde restoranını kapatarak şoförlüğe başlayan Türk vatandaşı, kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

ABD'de Türk şoför kaza kurbanı oldu
17.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:16

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde restoranını kapatarak şoförlüğe başlayan Türk vatandaşı, kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, New Jersey Burlington ilçesinde ikamet eden Mehmet Bayram, kum çektiği damperli kamyonunun freni kilitlenince tamir etmek için altına girdi.

Daha sonra frenin aniden boşalması üzerine 47 yaşındaki Bayram, kamyonun altında ezilerek olay yerinde can verdi.

27 yıldır ABD'de yaşayan Bayram'ın uzun süre restoran işlettiği, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işyerini kapatmak zorunda kaldığı için kamyonculuğa başladığı belirtildi.

3 çocuk babası Bayram'ın Burlington'daki Selimiye camisinde kılınacak cenaze namazından sonra defin için memleketi Giresun'a gönderileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Islam Doğru
Islam Doğru
AA Editörü
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