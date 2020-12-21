ABD'de Türk Doktor Çin Aşısını Değerlendirdi

VOA Türkçe'ye konuşan Prof Dr. Derya Unutmaz, üçüncü faz çalışmaları henüz tamamlanmamış bir aşıyı kullanmanın risklerine işaret ederken, tek bir aşıya bağımlı kalmamak gerektiği uyarısında bulundu.