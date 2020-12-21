ABD'de Türk Doktor Çin Aşısını Değerlendirdi
21.12.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48
VOA Türkçe'ye konuşan Prof Dr. Derya Unutmaz, üçüncü faz çalışmaları henüz tamamlanmamış bir aşıyı kullanmanın risklerine işaret ederken, tek bir aşıya bağımlı kalmamak gerektiği uyarısında bulundu.
VOA Türkçe'ye konuşan Prof Dr. Derya Unutmaz, üçüncü faz çalışmaları henüz tamamlanmamış bir aşıyı kullanmanın risklerine işaret ederken, tek bir aşıya bağımlı kalmamak gerektiği uyarısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com