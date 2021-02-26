ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı
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ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı

26.02.2021 03:13 | Son Güncelleme: 26.02.2021 03:16
ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı

ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

ABD'de faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları, Hocalı Katliamı'nın 29. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından yayımlanan mesajda, Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde aralarında 106 kadın ve 63 çocuğun da bulunduğu savunmasız 613 sivilin katledilmesi kınandı.

Mesajda, "Uluslararası toplumu Ermeni güçlerinin işlediği zulümler hakkında bilgilendirmeli ve bu iğrenç savaş suçu için adalet talep etmeliyiz." ifadesine yer verildi.

Türk Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) tarafından yayımlanan mesajda da Ermeni güçlerinin 1992'de Hocalı'da gerçekleştirdiği katliam kınanarak, ABD ve uluslararası topluma Ermeni liderlerinin bu suçtan dolayı sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Hocalı Katliamı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 kişiyi katletti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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