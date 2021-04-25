ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin ramazan yardımları devam ediyor
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ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin ramazan yardımları devam ediyor

ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin ramazan yardımları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda ABD vatandaşlarına yönelik ramazan yardım paketleri hazırladı.

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sponsorluğunda ABD vatandaşlarına yönelik ramazan yardım paketleri hazırladı.

Bir ailenin yaklaşık bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak erzaklar içeren gıda kolileri, TASC yetkilileri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere paketlenerek hazır hale getirildi.

TASC eş başkanı Halil Mutlu, AA'ya yaptığı açıklamada, "Türk Amerikan toplumu olarak ABD'de sadece kendi soydaş ve dindaşlarımızı değil, farklı din, renk ve etnik yapıdaki ihtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mutlu, yardım paketlerini hazırlanması sırasında ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen açıklamasına ilişkin de "Biz bugün burada ABD halkına yönelik Türkiye'nin ve Türk Amerikan toplumunun gerçek yüzünü sergilemeye çalışırken, Biden'ın bu asılsız, gerçekdışı ithamı dile getirmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde tepkisini dile getirdi.

"Türk toplumunun cömertliğini göstermeye devam edeceğiz"

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir de hazırlanan 3 bin gıda paketinin New York, New Jersey, Maryland ve Washington DC bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı bilgisini paylaştı.

Demir, yardım paketlerinin ilgili bölgelerdeki Kongre üyesi siyasetçiler, belediye başkanları ve üst düzey yerel yöneticilerle birlikte özellikle siyahi ve Latin toplumundan ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilerek ulaştırılacağını kaydetti.

Ramazan ayından önce de Türk Amerikan firması Vintage Food Corporation'ın sponsorluğunda Türk ve Müslüman toplumundan ihtiyaç sahiplerine 3 bin 500 gıda paketi dağıttıklarını hatırlatan Demir, "Biz, siyasi hava ne olursa olsun ABD'de yaşayan ihtiyaç sahibi herkese elimizden geldiğince ulaşıp Türk toplumunun cömertliğini göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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