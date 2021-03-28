ABD'de Türk Amerikan Yönlendirme Komitesince ramazanda yapılacak yardımlar için hazırlıklara başlandı

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), ramazanda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar için hazırlıklara başladı.

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), ramazanda ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar için hazırlıklara başladı.

New Jersey'deki Türk gıda şirketi Vintage Food Corporation'ın sponsorluğunda bir ailenin yaklaşık bir aylık temel ihtiyacını karşılayacak gıda kolileri, TASC yetkilileri ve gönüllüler tarafından paketlendi.

TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, ramazana girmeden ihtiyaç sahibi çoğu Türk ve Müslüman toplumuna ulaştırılmak üzere 3 bin 500 gıda paketi hazırladıklarını belirterek, "Bu faaliyetlerimizin Türk ve Müslüman toplumları arasındaki bağı daha da güçlendirmesini ümit ediyoruz." dedi.

Demir, yardımları ihtiyaç sahibi ABD'lilere de ulaştırmayı hedeflediklerini kaydederek, "Ramazanın bereketini onlara da taşıyıp Türk toplumunun cömertliğini göstermek istiyoruz. Yardımların dağıtımını bazı ABD'li siyasetçiler üzerinden yapacağız. Bu vesileyle de ayrıca Türk-Amerikan ilişkilerine katkıda bulunacağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ramazanda 14 bin aileye ulaşarak bir aylık gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Demir, "O zaman insanlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çok daha fazla etkilenmişti. Bu sene kısmen daha rahat. Yine de bu tür yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

"Yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracağız"

Vintage Food Corporation'ın kurucu başkanı Levent Demirgil de firma olarak her ramazanda ihtiyaç sahiplerine yönelik benzeri yardımları yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirgil, "Kovid-19 salgınından önce yardımlarımızı camiler üzerinden yapıyorduk. Geçen sene salgın nedeniyle camiler kapanıp insanlar evlerinde kalınca ihtiyaç sahiplerine alışveriş kuponları dağıttık. Bu sene de TASC ile hazırladığımız binlerce gıda paketini Türk ve Müslüman toplumundan ihtiyacı olanların evlerine ulaştıracağız." dedi.

Ellerinden geldikçe topluma geri dönüşüm için katkıda bulunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Demirgil, "Salgından dolayı geçen sene ramazanda biraz panik vardı. Umarım bu sene daha iyi geçer. Biz de ramazan gelmeden bu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru