ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü

ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü

SALT LAKE ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak güvenlik korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

21.09.2019 12:26
ABD'de turistleri taşıyan otobüs korkuluklara çarptı: 4 ölü

SALT LAKE ABD'nin Utah eyaletinde, Çinli turistleri taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkarak güvenlik korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yetkililer, Bryce Kanyonu Ulusal Parkı yakınında 30 Çinli turistin bulunduğu tur otobüsünün yoldan çıktığını ve korkuluklara çarptığını belirtti.

Kazada 4 turistin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, 15'i ağır 26 yaralının çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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