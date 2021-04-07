- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi
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- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin tamamının korona virüs aşılama programına dahil edilmesi için belirlenen son tarihin 1 Mayıs'tan 19 Nisan'a çekildiğini duyurdu.

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- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki yetişkinlerin tamamının korona virüs aşılama programına dahil edilmesi için belirlenen son tarihin 1 Mayıs'tan 19 Nisan'a çekildiğini duyurdu.

Dünya genelinde korona virüs salgınından en kötü etkilenen ülkeler arasında başı çeken ABD'de virüse karşı aşılama uygulaması sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçerek aşılama programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD'deki tüm yetişkinlerin korona virüs aşılama programına dahil edilmesi için son tarihinin 19 Nisan'a çekildiğini duyuran Biden, "Artık kafa karıştırıcı kurallar yok. Artık kafa karıştırıcı kısıtlamalar yok" dedi. Biden, "Size karşı son derece ciddi olacağım. Bitiş çizgisinde değiliz. Hala yapacak çok işimiz var. Bu virüse karşı hala bir ölüm kalım yarışındayız" şeklinde konuştu.

Mutasyon virüsün yayılma hızı konusunda uyarıda bulunan Biden, "Hastaneye yatışlar artık azalmıyor" ifadelerini kullanarak salgının tehlikeli olmaya devam ettiğini dile getirdi. Görevinin 75. gününde yapılan aşı sayısının 150 milyon doza ulaştığını vurgulayan Biden, ilk 100 günde 200 milyon doz aşı hedefine de ulaşacaklarını ifade etti.

ABD'de daha önce 19 Nisan'a kadar 18 yaş üzerindekilerin yüzde 90'ının, 1 Mayıs'a kadar da tamamının aşı programına dahil edileceği açıklanmıştı.

Başkan Biden ayrıca, farklı ülkelerden ortaya çıktıktan sonra ABD'de görülen mutasyonlardan kimsenin korkmaması gerektiğini ifade etti. Yeni türlerin daha ölümcül ve daha tehlikeli olduğunu kabul eden Biden, "Ancak aşılar hepsinde işe yarıyor" dedi.

- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi
- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi
- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi
- ABD'de tüm yetişkinlerin Covid-19 aşı programına alınmasında son tarih 19 Nisan'a çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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