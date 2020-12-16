ABD'de tüm halka yetecek aşı Mart sonuna kadar tedarik edecek
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ABD'de tüm halka yetecek aşı Mart sonuna kadar tedarik edecek

16.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 16.12.2020 08:06
ABD'de tüm halka yetecek aşı Mart sonuna kadar tedarik edecek

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, ABD yönetiminin, şubat veya mart ayı sonuna kadar genel halk için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, ABD yönetiminin, şubat veya mart ayı sonuna kadar genel halk için yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, zamanlamanın büyük ölçüde eyalet valilerine bağlı olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarının ülkede şubat veya mart sonunda tüm halka yetecek oranda bulunacağını söyledi. Azar, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının gerekli onayı almaları halinde ise bunun daha erken gerçekleşebileceğini de ifade etti.

AŞI BÜTÜN EYALETLERE ULAŞACAK

ABD'nin aşı dağıtım programı Warp Speed Operasyonu'nun baş sorumlusu General Gus Perna, aşının çarşambaya kadar 500 merkeze daha iletileceğini ve bütün eyaletlere ulaşmış olacağını belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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