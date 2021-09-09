ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor
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ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor

ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan bir kararnameyi imzalaması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan bir kararnameyi imzalaması bekleniyor.

ABD'de tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Joe Biden'ın, ilerleyen saatlerde Beyaz Saray'da tüm federal çalışanların aşı olmasını zorunlu kılan ve düzenli olarak test edilme seçeneğinin bulunmadığı bir kararnameyi imzalaması bekleniyor. Kararname ile özel işletmelerinde aynı kuralı uygulaması için teşvik edilmesi planlanırken, aşı zorunluluğunun federal hükümetle iş yapan çalışanları da kapsaması bekleniyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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