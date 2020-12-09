ABD'de tüm eyaletler ve başkent Washington DC seçim sonucunu resmileştirdi
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ABD'de tüm eyaletler ve başkent Washington DC seçim sonucunu resmileştirdi

09.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:38
ABD'de tüm eyaletler ve başkent Washington DC seçim sonucunu resmileştirdi

ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek, Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

ABD'de 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, seçim sonuçlarını tescil ederek, Joe Biden'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.

Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek, sonuçları resmileştirdi.

Buna göre, Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.

Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delegede kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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