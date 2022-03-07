ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı - Haberler

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ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de tüketici kredileri ocakta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 6,8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, ocakta 6,8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ocakta aylık 6,8 milyar dolar artarak 4,44 trilyon dolar oldu.

Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin ocakta 23,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl aralıkta yaşanan artış ise 18,9 milyar dolardan 22,4 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda sınırlı bir düşüş kaydederken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 7 milyar dolarlık artış gösterdi.

Tüketici kredileri, ocakta yıllık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Devir yapan krediler ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 2,5'lik artış kaydetti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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