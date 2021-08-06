ABD'de tüketici kredileri haziranda beklentileri aştı
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ABD'de tüketici kredileri haziranda beklentileri aştı

ABD'de tüketici kredileri haziranda beklentileri aştı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 37,6 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 37,6 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, haziranda aylık 37,6 milyar dolar artarak 4,31 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 23 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde mayıs ayında yaşanan artış ise 36,69 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 17,8 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 19,8 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 10,6'lık artış gösterdi. Bu dönemde devir yapan krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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