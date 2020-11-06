ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı

06.11.2020 23:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:39
ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı

ABD'de tüketici kredileri, eylülde 16,2 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izledi.

ABD'de tüketici kredileri, eylülde 16,2 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, eylülde aylık 16,2 milyar dolar artarak 4,16 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 9 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde ağustos ayındaki azalış ise 7,2 milyar dolardan 6,9 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 4 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,2 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 4,7'lik artış gösterdi. Mart, nisan ve mayıs aylarında yıllık bazda düşüş kaydeden veri, haziranda ve temmuzda artış göstermiş, ağustosta ise yüzde 2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 ve devir yapmayan krediler yüzde 4,6 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi (2)
Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi (2)
İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı
İstanbul'da perakende fiyatlar Ekim'de yüzde 2.45 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Hizmet üretici fiyatları Eylül'de yüzde 0.04 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Coşkun Göğen Burak Özçivit
Spor Falcao Lionel Messi Abdullah Avcı Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Konya Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de tüketici kredileri eylülde arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 23:41:13. #1.15#
title