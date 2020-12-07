ABD'de tüketici kredileri ekimde arttı
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ABD'de tüketici kredileri ekimde arttı

07.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:30
ABD'de tüketici kredileri ekimde arttı

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 7,2 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de tüketici kredileri, ekimde 7,2 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde aylık 7,2 milyar dolar artarak 4,16 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 16 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde eylüldeki artış ise 16,2 milyar dolardan 15 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 5,5 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,7 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 2,1'lik artış gösterdi. Mart, nisan ve mayısta yıllık bazda düşüş kaydeden veri, haziranda ve temmuzda artış göstermiş, ağustostaki düşüşün ardından eylülde yüzde 4,4 artmıştı.

Söz konusu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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