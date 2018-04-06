ABD'de Tüketici Kredileri Beklentinin Altında

ABD'de tüketici kredileri, şubat ayında 10,6 milyar dolar artarak beklentinin altında kaldı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri tutarı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 10,6 milyar dolar (yüzde 3,3) artarak toplam 3 trilyon 867 milyar dolara ulaştı. Veriye ilişkin artış beklentisi 15,1 milyar dolar olarak belirlenmişti.



Beklentinin altında kalan artışta, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 0,2 artışla Kasım 2013'ten bu yana en zayıf yükselişi kaydetmesi önemli rol oynadı. Ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler ise şubatta yüzde 4,4 artış kaydetti.

Raporda ayrıca, ocak ayı tüketici kredilerindeki artışın 13,9 milyardan 15,6 milyar dolara revize edildiği bildirildi.

Bu arada, New York borsaları verinin ardından, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının büyümesi endişeleriyle günü yüzde 2'nin üstünde değer kayıplarıyla tamamladı.