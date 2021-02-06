ABD'de tüketici kredileri aralık 2020'de beklentileri karşılayamadı
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ABD'de tüketici kredileri aralık 2020'de beklentileri karşılayamadı

06.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:04
ABD'de tüketici kredileri aralık 2020'de beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 9,73 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta 9,73 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), aralık 2020 dönemine ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, geçen yıl aralıkta aylık 9,73 milyar dolar artarak 4,18 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 12 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredilerinde geçen yıl kasım ayında yaşanan artış ise 13,93 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar aylık 3 milyar dolar azalırken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 12,7 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, geçen yılın son ayında yıllık bazda ise yüzde 2,8'lik artış gösterdi. Söz konusu veri geçen yıl kasımda yüzde 4 artmıştı.

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 4,8 artış kaydetti.

Devir yapan krediler 2020 genelinde ise yüzde 11,2 azalırken devir yapmayan krediler yüzde 3,9 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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