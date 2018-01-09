ABD'de Tüketici Kredileri 16 Yılın En Yüksek Artışını Kaydetti

ABD'de tüketici kredileri, kasımda 28 milyar dolar artarak son 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri tutarı kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 28 milyar dolar (yüzde 8,8) artarak toplam 3 trilyon 827 milyar dolara ulaştı.

Son 16 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçen verinin 18 milyar dolar yükselmesi bekleniyordu.

Tüketici kredilerindeki rekor artışta, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 13,3 yükselmesi önemli rol oynadı. Ev, araba ve öğrenci kredileri gibi devir yapmayan krediler de yüzde 7,2 artışla verideki yükselişe katkı sağladı.