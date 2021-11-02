ABD'de Tüketici Harcamalarındaki Keskin Düşüşün Etkisiyle Büyüme Oranı Yavaşlayarak %2'ye Geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan öncü verilere göre ABD ekonomisi, tedarik zinciri sorunlarının ve tüketici harcamalarındaki belirgin yavaşlamanın genişlemeyi engellemesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte pandemi dönemi toparlamasından itibaren en yavaş büyüme hızını kaydederek %2 oranında büyüdü.

Yapılan açıklamada, üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamı olan gayri safi yurtiçi hasılanın üçüncü çeyrekte yıllık bazda %2, 0 büyüdüğü belirtildi. Dow Jones tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler %2. 8'lik bir büyüme bekliyorlardı.

Kaynak: CNBC

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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