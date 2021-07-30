ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi
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ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 81,2 oldu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, temmuzda yukarı yönlü revize edilerek 81,2 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni temmuzda bir önceki aya kıyasla 4,3 puan azalarak 81,2 değerine geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, temmuz ayına ait öncü veri 80,8 olarak açıklanmıştı. Son 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, haziranda 85,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, temmuzda aylık 4,1 puan azalarak 84,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,5 puanlık azalışla 79'a geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi - Haberler Ekonomi
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