ABD'de tüketici güveni şubatta düşüşünü sürdürdü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık bazda 0,6 puan azalışla 110,5 seviyesine geriledi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 0,6 puan azalarak 110,5'e indi.

Bu dönemde hafif düşüş gösteren tüketici güveninin, 110 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ocakta 111,1 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 0,6 puan artışla 145,1 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,3 azalarak 87,5 değerine düştü.

"Enflasyonla ilgili endişeler şubatta yeniden yükseldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin şubat ayında düşüşünü ikinci aya taşıdığını belirtti.

Mevcut durum endeksinin ekonominin ilk çeyrekte genişlemeye devam ettiğine ancak ivme kazanmadığına işaret ettiğini kaydeden Franco, kısa vadeli büyüme beklentilerinin ise daha da zayıfladığını aktardı.

Franco, gelecek altı ay içinde ev, otomobil ve beyaz eşya satın almayı ya da tatile çıkmayı planlayan tüketicilerin oranının düştüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonla ilgili endişeler, arka arkaya düşüşlerin ardından şubat ayında yeniden yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketicilerin yakın gelecekte ekonominin canlanacağını beklememekle birlikte koşulların kötüleşeceğini de öngörmediğini belirten Franco, önümüzdeki aylarda tüketici güveni ve harcamalarının artan fiyatlardan olumsuz etkilenmeye devam edeceğini ifade etti.