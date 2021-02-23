ABD'de tüketici güveni şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD'de tüketici güveni şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

23.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:56
ABD'de tüketici güveni şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 2,4 puan artışla 91,3 seviyesine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 2,4 puan artışla 91,3 seviyesine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 2,4 puan artarak 91,3'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin 90 değerini alması tahmin ediliyordu. Şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, ocakta ise 88,9 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 6,5 puan artışla 92 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak 90,8 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketicilerin genel olarak gelecek aylardaki görünüme ilişkin temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Onur Akay Barış Manço Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İntihar Göztepe Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de tüketici güveni şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 19:59:12. #1.16#
title