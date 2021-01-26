ABD'de tüketici güveni ocakta hafif bir artış gösterdi
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ABD'de tüketici güveni ocakta hafif bir artış gösterdi

26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:47
ABD'de tüketici güveni ocakta hafif bir artış gösterdi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 2,2 puan artarak 89,3 seviyesine çıktı ve beklentilerin biraz üzerinde iyileşme gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 2,2 puan artarak 89,3 seviyesine çıktı ve beklentilerin biraz üzerinde iyileşme gösterdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla 2,2 puan artarak 89,3'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin 89 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni aralıkta ise düşüş göstermiş ve 87,1 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ocakta 2,8 puan azalışla 84,4 seviyesine geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,5 puan artarak 92,5 değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmesinin ocakta daha da zayıfladığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala başlıca nedenlerden biri olduğunu belirtti.

Franco, tüketicilerin ekonomiye dair beklentilerinin ise arttığına işaret ederek, bunun koşulların çok da uzak olmayan bir gelecekte iyileşmesinin beklendiğini gösterdiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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