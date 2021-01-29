ABD'de tüketici güveni ocakta beklentinin biraz altında seyretti

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 79'a geriledi ve beklentilerin biraz altında seyir izledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 79'a geriledi ve beklentilerin biraz altında seyir izledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ocakta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 79 değerine indi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi beklentilerin biraz altında gerçekleşti. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, ocak ayına ait öncü veri 79,2 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, 2020'nin aralık ayında ise 80,7 değerini almıştı.

Endeks, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20,8'lik azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 3,3 puan azalışla 86,7'ye indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,6 puan azalarak 74'e geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin