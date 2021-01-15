ABD'de tüketici güveni ocakta beklentinin altında kaldı
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ABD'de tüketici güveni ocakta beklentinin altında kaldı

15.01.2021 18:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:24
ABD'de tüketici güveni ocakta beklentinin altında kaldı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aylık 1,5 puan azalışla 79,2 değerine düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aylık 1,5 puan azalışla 79,2 değerine düşerek piyasa beklentilerini karşılayamadı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ocakta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 79,2 değerine geriledi.

Piyasa beklentilerinin altında bir seyir izleyen tüketici güveninin, 80 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, geçen yıl aralıkta 80,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık 2,3 puan azalarak 87,7'ye düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 0,8 puanlık azalışla 73,8'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynakları ölümlerin artması, siyasi gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine rağmen ocak ayının başında cüzi bir düşüş gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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