ABD'de tüketici güveni nisanda düştü ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda geçen aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8'e düştü.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda geçen aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8'e düştü.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni nisanda bir önceki aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8 değerine geriledi.

Nisan ayına ilişkin öncü verilere göre yukarı yönlü bir revizyonun yapıldığı tüketici güven endeksine yönelik piyasa beklentisi, bu ayda 68 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Tüketici güven endeksine ilişkin nisan ayı öncü verisi 71 olarak kaydedilmişti. Endeks, mart ayında ise 89,1 değerinde gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26,1'lik azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık yüzde 28,4 azalarak 74,3 oldu.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de nisanda aylık yüzde 12 azalışla 70,1'e düştü.

Kaynak: AA