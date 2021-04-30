ABD'de tüketici güveni nisanda beklentileri geride bıraktı
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ABD'de tüketici güveni nisanda beklentileri geride bıraktı

ABD'de tüketici güveni nisanda beklentileri geride bıraktı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda beklenenden fazla yükseliş göstererek aylık 3,4 puan artışla 88,3 değerine çıktı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda beklenenden fazla yükseliş göstererek aylık 3,4 puan artışla 88,3 değerine çıktı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni nisanda bir önceki aya kıyasla 3,4 puan artarak 88,3 değerine yükseldi.

Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan ve piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güveninin 87,4 değerini alması öngörülüyordu.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, nisan ayına ait öncü veri 86,5 olarak açıklanmıştı.

Endeks, martta ise 84,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık 4,2 puan artarak 97,2'ye çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3 puanlık artışla 82,7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, istihdam ve gelirlerdeki yükseliş ivmesinin devam edeceğine dair artan algı nedeniyle tüketici güveninde artış kaydedildiğini belirtti.

Curtin, yenilenen tüketici güveninin yakın zamanda kabul edilen ekonomik destek paketi ile aşılanan kişi sayısındaki artışı yansıttığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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