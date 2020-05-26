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ABD'de tüketici güveni mayısta yükseldi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 0,9 puan artarak 86,6 seviyesine yükseldi.

ABD'de tüketici güveni mayısta yükseldi
26.05.2020 18:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:05

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta geçen aya göre 0,9 puan artarak 86,6 seviyesine yükseldi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla 0,9 puan artışla 86,6'ya çıktı.

Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda sert düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 88 olması yönündeydi. Söz konusu veri, nisanda ise 85,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, mayısta 2,6 puan artarak 96,9 değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 1,9 puan azalışla 71,1 seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninde son 2 ayda yaşanan hızlı düşüşün mayıs ayında durduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgınının etkisinin mevcut durum endeksine yansıdığını aktaran Franco, ekonominin kademeli olarak normalleşmesinin tüketici güvenini iyileştirerek kısa vadeli beklentileri artırdığını, ancak tüketicilerin finansal beklentilerine ilişkin endişelerinin devam ettiğini ifade etti.

Franco, tüketici güvenindeki düşüş şu an için durmuş görünse de toparlanma ve salgında ikinci dalga olasılığına dair konuların belirsizlik oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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