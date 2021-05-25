ABD'de tüketici güveni mayısta beklentileri karşılayamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de tüketici güveni mayısta beklentileri karşılayamadı

ABD'de tüketici güveni mayısta beklentileri karşılayamadı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 0,3 puan azalışla 117,2 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılayamadı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 0,3 puan azalışla 117,2 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılayamadı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak 117,2'ye indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güveninin 119,2 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, nisanda 117,5 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, mayısta 12,4 puan artışla 144,3 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 8,8 puan azalarak 99,1 değerine düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, son aylarda sert bir şekilde gösterdiği toparlanmanın ardından tüketici güveninin mayısta çok değişim göstermediğini belirtti.

Tüketicilerin günümüz koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin iyileştiğini ve bunun ekonomik büyümenin 2'nci çeyrekte güçlü kaldığını gösterdiğine işaret eden Franco, ancak tüketicilerin kısa vadeli iyimserliğinin önümüzdeki aylarda yavaşlaması beklenen büyüme ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin beklentiler nedeniyle gerilediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
Erdoğan, Biden ile görüşmesine günler kala 20 büyük ABD şirketiyle Türkiye'ye yatırımları görüşecek
Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar, 8.41 seviyelerinden işlem görüyor
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Piyasa hacmi yeniden 1.5 trilyon doların üzerinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Murat Boz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de tüketici güveni mayısta beklentileri karşılayamadı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:50:30. #1.16#

title