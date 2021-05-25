ABD'de tüketici güveni mayısta beklentileri karşılayamadı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 0,3 puan azalışla 117,2 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılayamadı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 0,3 puan azalışla 117,2 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılayamadı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya kıyasla 0,3 puan azalarak 117,2'ye indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güveninin 119,2 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, nisanda 117,5 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, mayısta 12,4 puan artışla 144,3 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 8,8 puan azalarak 99,1 değerine düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, son aylarda sert bir şekilde gösterdiği toparlanmanın ardından tüketici güveninin mayısta çok değişim göstermediğini belirtti.

Tüketicilerin günümüz koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin iyileştiğini ve bunun ekonomik büyümenin 2'nci çeyrekte güçlü kaldığını gösterdiğine işaret eden Franco, ancak tüketicilerin kısa vadeli iyimserliğinin önümüzdeki aylarda yavaşlaması beklenen büyüme ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin beklentiler nedeniyle gerilediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin