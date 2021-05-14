ABD'de tüketici güveni mayısta beklenenin aksine düştü

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,5 puan azalışla 82,8 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aylık 5,5 puan azalışla 82,8 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş gösterdi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayısa ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya kıyasla 5,5 puan azalarak 82,8 değerine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tüketici güven endeksinin bu dönemde 90,4 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, nisanda 88,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 6,4 puan azalarak 90,8'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 5,1 azalışla 77,6 seviyesine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin mayıs başında yüksek enflasyon nedeniyle düştüğünü belirtti.

Yükselen enflasyonun aynı zamanda reel gelir beklentilerinin zayıflaması anlamına geldiğini kaydeden Curtin, tüketici harcamalarının çoğalan talep ve tasarruf nedeniyle yükselen fiyatlara rağmen artmaya devam edeceğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin