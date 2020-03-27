ABD'de tüketici güveni martta düştü ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 11,8 azalarak 89,1 değerine düştü ve Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 11,8 azalarak 89,1 değerine düştü ve Ekim 2016'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı, mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni martta bir önceki aya göre yüzde 11,8 azalarak 89,1 değerine düştü. Söz konusu endeks, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azaldı. Bu değerle endeks, Ekim 2016'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici güven endeksine yönelik piyasa beklentisi ise 90 değerini alması yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise 101 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ise martta 114,8'den 103,7'ye düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 92,1'den 79,7'ye geriledi.

Raporda, tüketici güven endeksinde mart ayında yaşanan düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğunu ve endeksin yaklaşık 50 yıllık süreçte aylık en yüksek dördüncü büyük düşüşünü kaydettiği belirtildi.

Kaynak: AA