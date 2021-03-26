ABD'de tüketici güveni martta beklenenden fazla arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta beklenenden fazla yükseliş göstererek aylık 8,1 puan artışla 84,9 değerine çıktı ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta beklenenden fazla yükseliş göstererek aylık 8,1 puan artışla 84,9 değerine çıktı ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni martta bir önceki aya kıyasla 8,1 puan artarak 84,9 değerine yükseldi.

Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ve piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güveninin 83,6 değerini alması öngörülüyordu.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, mart ayına ait öncü veri 83 olarak açıklanmıştı.

Endeks, şubatta ise 76,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık 6,8 puan artarak 93'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 9 puanlık artışla 79,7'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, ekonomik desteğin sağlanması ve beklenenden hızlı ilerleyen aşı çalışmalarının etkisiyle tüketici güveninin mart sonlarında artmaya devam ettiğini ve son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin