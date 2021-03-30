ABD'de tüketici güveni martta 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 19,3 puan artarak 109,7'ye yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güveninin 96,9 değerini alması tahmin ediliyordu. Martta 1 yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, şubatta ise 90,4 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, martta 20,4 puan artışla 110 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 18,7 puan artarak 109,6 değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığına işaret etti.

Tüketicilerin mevcut koşullara ve kısa vadeli görünüme ilişkin değerlendirmelerinin önemli ölçüde iyileştiğini belirten Franco, bunun ekonomik büyümenin önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Franco, "Bununla birlikte, kısa vadede enflasyon endişeleri, büyük olasılıkla yükselen fiyatlar nedeniyle arttı ve önümüzdeki aylarda harcama eğilimini azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin