ABD'de tüketici güveni Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
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ABD'de tüketici güveni Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

ABD'de tüketici güveni Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 7,3 artışla 127,3 seviyesine çıkarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 7,3 artışla 127,3 seviyesine çıkarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 7,3 puan artarak 127,3'e yükseldi.

Veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 119 olması yönündeydi. Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, mayısta ise 120 değerine ulaşmıştı.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, haziranda 9 puan artarak 157,7 değerine çıktı. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 6,1 puan artışla 107 seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, ABD'de, tüketici güveninin gelecek aylarda artmaya devam etmesi beklediklerini ifade ederek, bu artışın da ekonomik faaliyetlerinin 70'ini oluşturan tüketici harcamalarına daha fazla destek sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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