ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı
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ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı

13.11.2020 18:25 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:28
ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenin aksine azaldı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda beklentilerin aksine aylık 4,8 puan azalarak 77 değerine düştü.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda beklentilerin aksine aylık 4,8 puan azalarak 77 değerine düştü.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni kasımda bir önceki aya kıyasla 4,8 puan azalarak 77 değerine geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış gösteren tüketici güveninin, kasımda 82 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, ekim ayında 81,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, kasımda aylık 0,1 puan azalarak 85,8'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,9 puanlık azalışla 71,3'e düştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerinin büyük ölçüde değişmemesi, geleceğe yönelik beklentilerin ise daha az olumlu değerlendirilmesi nedeniyle tüketici güveninin kasımda azaldığını ifade etti.

Curtin, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunun ve Kovid-19 vakalarındaki artışın kasım ayındaki düşüşün sorumlusu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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