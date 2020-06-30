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ABD'de tüketici güveni haziranda beklenenden fazla arttı

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 12,2 puan artarak 98,1 seviyesine yükseldi.

ABD'de tüketici güveni haziranda beklenenden fazla arttı
30.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:46

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre 12,2 puan artarak 98,1 seviyesine yükseldi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 12,2 puan artışla 98,1'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisan aylarında sert düşüş gösteren, mayısta ise toparlanmaya başlayan veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 91,8 olması yönündeydi. Söz konusu veri, mayısta 85,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi, haziranda 8,4 puan artarak 106 değerine yükseldi. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 17,8 puan artışla 86,2 seviyesine çıktı.

"Tüketiciler, kısa vadeli görünüm konusunda daha az kötümser"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin haziranda kısmen toparlandığını ancak Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki seviyelerin altında kaldığını belirtti.

Ekonominin normalleşmeye başlamasının tüketicilerin mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerinin iyileşmesine yardımcı olduğuna işaret eden Franco, tüketicilerin kısa vadeli görünüm konusunda daha az kötümser olduğunu ancak ekonomik faaliyette önemli bir artışın öngörülmediğini kaydetti.

Franco, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizlik ve Kovid-19 salgınının yeniden yayılma olasılığı nedeniyle tüketicilerin salgın öncesi dönemde olduğu gibi harcama yapmaya hazır olduklarını söylemek için çok erken olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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