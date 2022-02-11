ABD'de tüketici güveni, enflasyon endişesiyle düşüşünü sürdürdü

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle şubatta aylık 5,5 puan azalışla 61,7'ye indi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni şubatta geçen aya kıyasla 5,5 puan azalarak 61,7'ye düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren tüketici güven endeksinin, bu dönemde 67,5 değerini alması öngörülüyordu.

Bu dönemde Ekim 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, ocak ayında ise 67,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, şubatta aylık 3,5 puan azalarak 68,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 6,7 puan azalışla 57,4'e düştü.

Öte yandan, tüketicilerin bir yıllık enflasyon beklentileri yüzde 5 ile Temmuz 2008'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin aşağı yönlü seyrini sürdürerek son 10 yılın en kötü seviyesine gerilediğini belirtti.

Tüketici güveninde son dönemde yaşanan düşüşün büyük ölçüde artan enflasyon, hükümetin ekonomi politikalarına azalan güven ve kişisel finansal beklentilerin zayıflamasından kaynaklandığına işaret eden Curtin, tüketicilerin neredeyse yarısının gelecek yıl enflasyona göre uyarlanmış gelirlerinde düşüş beklediğini ifade etti.