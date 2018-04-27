ABD'de Tüketici Güveni Beklentinin Üzerinde
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) nisanda 98,8 değerini alarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) nisanda 98,8 değerini alarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, nisan sonunda ay ortasına kıyasla 1 puan yükselerek 98,8 oldu.
Mart ayında nihai 101,4 değerini alan endekse yönelik piyasa beklentisi 98 olarak belirlenmişti.