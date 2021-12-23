ABD'de tüketici güveni aralıkta yukarı yönlü revize edildi
ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 70,6 oldu.
ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta yukarı yönlü revize edilerek 70,6 oldu.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni, aralıkta geçen aya kıyasla 3,2 puan artarak 70,6 değerine yükseldi.
Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, aralık ayına ait öncü veri 70,4 olarak açıklanmıştı.
Tüketici güven endeksi, kasımda ise 67,4 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık bazda 0,6 puan artarak 74,2'ye çıktı.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,8 puanlık artışla 68,3'e yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin aralıkta iyileşme gösterdiğini belirtti.
AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri