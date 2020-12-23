ABD'de tüketici güveni aralıkta beklentinin altında kaldı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla 3,8 puan artarak 80,7 oldu ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla 3,8 puan artarak 80,7 oldu ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni aralıkta bir önceki aya kıyasla 3,8 puan artarak 80,7 değerine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 81,3 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi aşağı yönlü revize edilirken, aralık ayına ait öncü veri 81,4 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki düşüşün ardından yeniden yükseliş eğilimine geçmiş ancak kasımda azalış göstererek 76,9 değerine gerilemişti.

Tüketici güveni, aralıkta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,7'lik azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, aralıkta aylık 3 puan artışla 90'a çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,1 puan artarak 74,6'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin