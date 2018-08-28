ABD'de Tüketici Güveni Ağustosta Yükseldi

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta 133,4'e yükselerek beklentinin üzerine çıktı.



Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi, ağustosta önceki aya kıyasla 5,5 puan artarak 133,4 oldu. Endekse yönelik piyasa beklentisi ise 126,5 seviyesindeydi.



Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi, 127,4'ten 127,9'a revize edildi.

Raporda ayrıca, tüketicilerin içinde bulundukları koşullara yönelik değerlendirmelerini ölçen Mevcut Durum Endeksi'nin 166,1'den 172,2'ye yükseldiği kaydedildi.



Geleceğe yönelik öngörülere yönelik Beklentiler Endeksi'nin de 102,4'ten 107,6'ya yükseldiği bildirildi.