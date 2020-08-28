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ABD'de tüketici güveni ağustosta beklentiyi aştı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine yükseldi.

ABD'de tüketici güveni ağustosta beklentiyi aştı
28.08.2020 17:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:37

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta beklentiyi geride bırakarak aylık 1,6 puan artışla 74,1 seviyesine yükseldi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 1,6 puan azalarak 74,1 değerine yükseldi. Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi yukarı yönlü revize edilirken endekse ilişkin öncü veri, 72,8 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayında 72,5 seviyesine gerilemişti.

Tüketici güveni, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17,5'lik azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 0,1 puan artışla 82,9'a çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 2,6 puan artarak 68,5'e yükseldi.

Kaynak: AA

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