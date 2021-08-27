ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi
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ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 70,3 değerinde gerçekleşerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 70,3 değerinde gerçekleşerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi kaydetti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 10,9 puan azalarak 70,3 değerine geriledi.

Söz konusu veride sınırlı bir yukarı yönlü revizyon yapılırken, ağustos ayına ait öncü veri 70,2 olarak açıklanmıştı.

Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi ise 70,7 olması yönündeydi.

Tüketici güven endeksi, temmuzda ise 81,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6 puan azalarak 78,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 13,9 puanlık azalışla 65,1'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, ağustos ayının ilk yarısında kaydedilen tüketici güvenindeki çöküşün boyutunda ay sonunda bir azalma olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi - Haberler Ekonomi
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