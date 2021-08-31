ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
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ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta aylık 11,3 puan azalışla 113,8 seviyesine inerek şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta aylık 11,3 puan azalışla 113,8 seviyesine inerek şubat ayından bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 11,3 puan azalarak 113,8'e indi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren ve şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güveninin 124 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, temmuzda 125,1 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ağustosta 9,9 puan azalışla 147,3 seviyesine düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 12,4 azalarak 91,4 değerine indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin mevcut ekonomik koşullara dair görüşler ile kısa vadeli büyüme beklentilerini etkilediğini belirtti.

Kovid-19 salgınındaki artış ve enflasyon endişelerinin güveni azalttığına işaret eden Franco, bu düşüşün tüketicilerin gelecek aylarda harcamalarını önemli ölçüde kısmalarına neden olacağı sonucuna varmak için çok erken olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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ABD'de tüketici güveni 6 ayın en düşük seviyesine geriledi - Haberler Ekonomi
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