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Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Ekonomi

ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 95,9 değerine düşerek, Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

13.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:26
ABD'de tüketici güveni 5 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta 95,9 değerine düşerek, Ekim 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, tüketici güveni martta bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 95,9 değerine düştü. Söz konusu endeks, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.

Bu değerle endeks, Ekim 2019'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Tüketici güven endeksine yönelik piyasa beklentisi ise 95 değerini alması yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise 101 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi ise martta 114,8'den 112,5'e düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 92,1'den 85,3'e geriledi.

Raporda, mart ayında tüketici güven endeksinde yaşanan düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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