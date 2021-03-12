ABD'de tüketici güveni 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı
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ABD'de tüketici güveni 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı

12.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:52
ABD'de tüketici güveni 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 6,2 puan artışla 83 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aylık 6,2 puan artışla 83 değerine çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni martta bir önceki aya kıyasla 6,2 puan artarak 83 değerine yükseldi.

Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan ve piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güveninin 78,5 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, şubatta 76,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık 5,3 puan artarak 91,5'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 6,8 puanlık artışla 77"e yükseldi.

Başekonomist Richard Curtin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları ile salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketinin etkisiyle tüketici güveninin bir yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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