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ABD'de tüketici güven endeksi mayısta beklentinin altında kaldı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 0,7 artarak 72,3 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında kaldı.

ABD'de tüketici güven endeksi mayısta beklentinin altında kaldı
29.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:19

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 0,7 artarak 72,3 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentisinin altında kaldı.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 72,3 değerine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önceki aylarda düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 74 değerini alması yönündeydi. Endeks, nisan ayında ise 71,8 değerinde gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27,7 azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık yüzde 10,8 artışla 82,3'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise mayısta aylık yüzde 6 azalışla 65,9'a düştü.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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