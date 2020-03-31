SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü.

31.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:40
ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi martta önceki aya kıyasla 12,6 puan azalışla 120'ye geriledi.

Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 110 olması yönündeydi. Söz konusu veri, şubatta ise 132,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi de martta 19,9 puan azalarak 88,2 değerine düştü. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 1,6 puan azalışla 167,7 seviyesine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin martta kısa dönemli görünümdeki kötüleşme nedeniyle sert bir düşüş gösterdiğini kaydetti.

Franco, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ve finansal piyasalardaki aşırı oynaklığın ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği artırdığını, bu ayda tüketici güvenindeki düşüşün geçici bir şoktan ziyade ciddi bir daralmayı gösterdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan bir diğer veriye göre, S&P CaseShiller konut fiyat endeksi, 20 kentte ocakta yıllık bazda yüzde 3,1, ülke genelinde ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF'den 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Levent Dörter Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Basketbolcu Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Rusya Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: ABD'de tüketici güven endeksi martta düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:30:10. #1.14#
title